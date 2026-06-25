Tangenziale di Catania, rallentamenti verso Messina: camion urta la segnaletica Anas

Code di diversi chilometri in direzione Messina, nei pressi della zona industriale

Disagi alla circolazione lungo la tangenziale di Catania, in direzione Messina, nei pressi della zona industriale del capoluogo etneo, dove il traffico risulta fortemente rallentato con code di diversi chilometri.

Secondo le prime informazioni, un camion avrebbe urtato la segnaletica stradale sospesa sopra la carreggiata, danneggiando anche un tabellone elettronico utilizzato da Anas per le comunicazioni relative alla viabilità.

A seguito dell’impatto, la circolazione ha subito pesanti ripercussioni, con lunghe code e disagi per gli automobilisti in transito lungo una delle arterie più trafficate dell’area catanese.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e diverse squadre Anas, impegnate nella gestione del traffico e nelle verifiche tecniche sulla segnaletica danneggiata. Le operazioni sono necessarie per mettere in sicurezza il tratto interessato e consentire il ripristino della normale circolazione.

La situazione resta in evoluzione e si registrano ancora rallentamenti in direzione Messina. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati nelle prossime ore.