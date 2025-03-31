TANGENZIALE DI CATANIA, TIR SBANDA E BLOCCA L’USCITA DI MISTERBIANCO: DISAGI ALLA VIABILITÀ

Oggi pomeriggio, intorno alle ore 16, si è verificato un incidente sulla Tangenziale di Catania, coinvolgendo un tir che, forse a causa della pioggia battente che stava cadendo in quel momento, ha per...

Oggi pomeriggio, intorno alle ore 16, si è verificato un incidente sulla Tangenziale di Catania, coinvolgendo un tir che, forse a causa della pioggia battente che stava cadendo in quel momento, ha perso il controllo.

Il mezzo pesante ha sbandato, terminando la sua corsa nei pressi dello svincolo di Misterbianco, in direzione Siracusa, ostruendo l'uscita per i mezzi provenienti da San Gregorio.

Al momento, non sono noti tutti i dettagli sull'accaduto, ma è certo che sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, prontamente accorsi per fornire soccorso. Presenti anche gli agenti della polizia stradale di Catania, che stanno gestendo la viabilità e ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.

L'incidente ha causato notevoli disagi alla viabilità, con rallentamenti e difficoltà per i conducenti diretti verso Siracusa. Si raccomanda prudenza a chi è in transito nella zona, vista la presenza delle forze dell'ordine e i lavori in corso per liberare la carreggiata e ripristinare la normale circolazione.

Si attende un aggiornamento per capire l'entità dei danni e se ci sono stati feriti. Nel frattempo, la situazione resta monitorata dalle autorità competenti.