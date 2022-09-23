TANGENZIALE DI CATANIA TRAFFICO PROVVISORIAMENTE BLOCCATO IN DIREZIONE SUD PER VEICOLO IN FIAMME

Palermo, 23 settembre 2022 Sulla Tangenziale Ovest di Catania il traffico è provvisoriamente bloccato, in direzione sud, per la presenza di un veicolo in fiamme al km 15,400, all’altezza di Misterbian...

Palermo, 23 settembre 2022

Sulla Tangenziale Ovest di Catania il traffico è provvisoriamente bloccato, in direzione sud, per la presenza di un veicolo in fiamme al km 15,400, all’altezza di Misterbianco.

Sul posto è presente il personale di Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Anas ricorda inoltre l’elevato rischio incendi: “La strada non è un posacenere. Rispetta l’ambiente, salva il tuo viaggio”.