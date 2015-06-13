Tanti auguri e tanta felicità, ragazzi!

Delfo Sinatra, grafico del nostro giornale, e Tania Furnari oggi hanno detto "sì

95047.it Tania e Delfo (apprezzatissimo e indispensabile grafico della nostra testata) hanno coronato il loro sogno d'amore. E lo hanno fatto questa mattina alla chiesa Santa Maria dell'Alto di Paternò con il rito religioso che è stato celebrato da padre Salvo Cubito. I testimoni degli sposi erano: Francesco Furnari e Salvina Paratore per la sposa e Sabrina e Antonio Sinatra per lo sposo.

Da parte della redazione di 95047.it i più sinceri auguri di felicità!