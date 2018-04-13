TANTISSIME MICRO SCOSSE TRA ADRANO E BIANCAVILLA IN UN ORA
Tantissime micro scosse di terremoto sono state registrate nell'ultima ora dall'INGV nella zona tra Adrano e Biancavilla
- Ore 20.30 terremoto di magnitudo ML 2.2 è avvenuto nella zona Adrano ad una profondità di 24 km
- Ore 20.37 terremoto di magnitudo ML 1.5 è avvenuto nella zona Biancavilla ad una profondità di 24 km
- Ore 20.44 terremoto di magnitudo ML 1.6 è avvenuto nella zona Biancavilla ad una profondità di 27 km
- Ore 20.45 terremoto di magnitudo ML 1.8 è avvenuto nella zona Adrano ad una profondità di 29 km
- Ore 20.51 terremoto di magnitudo ML 1.7 è avvenuto nella zona Adrano ad una profondità di 28 km
- Ore 20.59 terremoto di magnitudo ML 1.9 è avvenuto nella zona Adrano ad una profondità di 29 km
- Ore 21.04 terremoto di magnitudo ML 1.4 è avvenuto nella zona Adrano ad una profondità di 23 km
- Ore 21.15 terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona Adrano ad una profondità di 34 km
- Ore 21.18 terremoto di magnitudo ML 1.4 è avvenuto nella zona Adrano ad una profondità di 26 km
- Ore 21.35 terremoto di magnitudo ML 2.2 è avvenuto nella zona Adrano ad una profondità di 25 km
- Ore 21.36 terremoto di magnitudo ML 1.5 è avvenuto nella zona Biancavilla ad una profondità di 30 km
IN AGGIORNAMENTO
Non si registrato danni a persone o cose.
Sono quattro i centri più vicini al punto di massima intensità del terremoto, in un raggio massimo di 10 Km: Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia e Centuripe.
Nove sono i centri oltre i 10 Km dall'epicentro, fino ad una distanza massima di 20 Km: Ragalna, Paternò, Bronte, Belpasso, Catenanuova, Regalbuto, Nicolosi, Camporotondo Etneo e Maletto.