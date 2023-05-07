TAORMINA. DRONE SI SCHIANTA SULLA CIMA DI UN ALBERO: 49ENNE DI CATANIA DENUNCIATO E MULTATO

Fuori programma nella mattinata di ieri a Taormina. Come riporta il sito gazzettadelsud, un drone è rimasto bloccato tra i rami di un albero in pieno centro storico. L'episodio, curioso, si è verifica...

Fuori programma nella mattinata di ieri a Taormina.

Come riporta il sito gazzettadelsud, un drone è rimasto bloccato tra i rami di un albero in pieno centro storico. L'episodio, curioso, si è verificato nella centralissima via Guardiola Vecchia, in una zona che rappresenta uno snodo strategico per la mobilità, tra la via Pirandello e la via San Pancrazio. Si è reso necessario uno stop temporaneo alla normale circolazione dei mezzi veicolari nel “salotto” cittadino. Sul posto i vigili del fuoco della caserma di Letojanni, supportati dagli agenti della Polizia locale di Taormina.

I pompieri sono entrati in azione per individuare il punto esatto dove si trovava il drone, tra i rami, e lo hanno “liberato".

Nello stesso momento, il personale operante della Polizia locale ha dovuto bloccare per alcuni minuti il passaggio de veicoli, per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni affidate ai vigili del fuoco. La circostanza è stata seguita con una certa curiosità dai residenti e anche da alcuni turisti, mentre non è mancato il malumore da parte di alcuni utenti che si trovavano a transitare in quel momento da quella stessa zona e sono rimasti bloccati e quindi costretti ad attendere la conclusione di queste attività.

La Polizia locale ha avviato i relativi accertamenti per appurare chi fosse il proprietario del drone, che ha compiuto una manovra incauta che ha portato il piccolo aeromobile a pilotaggio remoto a restare bloccato tra i rami di un albero.

La Polizia locale ha individuato il proprietario: un 49enne di Catania con attestato Enac scaduto. Sequestrato il velivolo a pilotaggio remoto. Elevata una sanzione di 2034 euro e denunciato l’uomo per violazione delle norme del Codice della navigazione. A suo dire stava facendo riprese video per pubblicizzare un B&b della zona.