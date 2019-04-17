TAORMINA FILM FEST 2019, OLIVER STONE PRESIEDE LA GIURIA, E IN ARRIVO OSPITI INTERNAZIONALI DA OSCAR

Spetta alla commedia “Ladies in Black”,il nuovo film del regista australiano Bruce Beresford (“A spasso con Daisy”), l’onore di inaugurare la 65^ edizione del Taormina Film Fest, che si svolgerà a Tao...

Spetta alla commedia “Ladies in Black”,il nuovo film del regista australiano Bruce Beresford (“A spasso con Daisy”), l’onore di inaugurare la 65^ edizione del Taormina Film Fest, che si svolgerà a Taormina dal 30 giugno al 6 luglio 2019. Beresford sarà presente alla rassegna insieme alla co-protagonista Julia Ormond e agli altri attori del film.

Il Festival, prodotto e organizzato per il secondo anno consecutivo da Videobank, in collaborazione con la Fondazione Taormina Arte (sostenuta dall’assessorato regionale al Turismo e dal Comune di Taormina), con la direzione artistica di Silvia Bizio e Gianvito Casadonte, presenta quest’anno una prestigiosa Giuria presieduta da Oliver Stone e composta – tra gli altri – dallo scrittoreAndré Aciman (“Chiamami col tuo nome”), dal compositore Carlo Siliotto (“Instructions Not Included”, “Miracles from Heaven”) e dall’attrice Laura Morante.

Sul grande schermo del suggestivo Teatro Greco e nelle sale del Palazzo dei Congressi si avvicenderanno anteprime da tutto il mondo, come il nuovo film di Martha Coolidge, “’I’ll Find You”,con Stellan Skarsgård, Connie Nielsen e Stephen Dorff, che affiancano i giovani attori Adelaide Clemens e Leo Suter.

Tra i numerosi ospiti nazionali e internazionali spicca la presenza della Premio Oscar Octavia Spencer(“The Help”), protagonista della serie originale “Are You Sleeping?”, nuova avventura televisiva dellaApple, che annuncia il suo ingresso ufficiale come “produttore di contenuto” in un festival internazionale proprio a Taormina: la Apple presenterà il suo documentario “The Elephant Queen” e il film “Hala”, prodotto dall’attrice e regista Jada Pinkett Smith.

SOTTO ALCUNE IMMAGINI DEL FILM