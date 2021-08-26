95047

TAORMINA. GIUNTO NELLA BAIA DI MAZZARÒ LO YACHT PIÙ LUSSUOSO DEL MONDO

A cura di Redazione Redazione
26 agosto 2021 18:54
Si chiama “Galaxy of Happiness”, un nome che appare già come una garanzia, ed è attraccato a Taormina.

Si tratta di una delle imbarcazioni più grandi e lussuose al mondo, un vero e proprio gioiello della nautica.

Il trimarano, lungo 53 metri, si contraddistingue per il suo design futuristico, realizzato da Jean-Jacques Coste.

Articolato su tre livelli, “Galaxy of Happiness” può ospitare fino a sei persone e sei membri dell’equipaggio. Dotato di due motori diesel da 1300 cavalli, può raggiungere la massima velocità di 28 nodi

I ponti esterni sono in teak birmano di altissima qualità, coltivato naturalmente. Ad essersi occupata della creazione e del montaggio la “DUCA Solutions”, azienda italiana che ha impiegato la tecnologia sottovuoto.

Fibra di vetro e di carbonio compongono lo scafo dell’imbarcazione da sogno, che diviene così leggera e resistente.

Attraccato nella baia di Mazzarò, a Taormina, il trimarano sta già attirando gli sguardi di addetti ai lavori e non solo.

