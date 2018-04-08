TAORMINA: Il calendario ufficiale degli eventi estivi

Taormina, ecco il calendario ufficiale degli eventi estivi 2018 del Teatro Antico

GIUGNO 2018

19 giugno: Noel Gallagher

20 giugno: apertura notturna del Teatro Antico di Taormina

23 giugno: Taobuk

24 giugno: Simple Minds

25, 26, 27 e 28 giugno: apertura notturna del Teatro Antico di Taormina

30 giugno: Nastri d’Argento

LUGLIO 2018

2, 3, 4, 5, 6 e 7 luglio: Official July 4yh Celebration

8 luglio: Anfiteatro Sicilia – Tony Hadley

9, 10, 11 e 12 luglio: Rigoletto

13 luglio: Premio cinematografico delle Nazioni

14 luglio: Anfiteatro Sicilia – Vinicio Capossela

15, 16, 17 e 20 luglio: Festival del Cinema di Taormina

18 luglio: Gianni Morandi

19 luglio: Riki

21 luglio: Taomoda

22 luglio: Fiorella Mannoia

23 luglio: Cerimonia consegna diplomi (Università di Messina)

24 luglio: Ultimo

25 luglio: apertura notturna del Teatro Antico di Taormina

26 luglio: Mena

27 luglio: Anfiteatro Sicilia – Teresa Valery

28 luglio: Ornella Vanoni

29 luglio: I Sei Tenori del 6° Senso

30 luglio: apertura notturna del Teatro Antico di Taormina

AGOSTO 2018

1 agosto: Sting

2 agosto: Francesco Gabbani

3 agosto: Anfiteatro Sicilia – Noa & Orchestra

4 agosto: Anfiteatro Sicilia – Nicola Piovani

7 agosto: Carmen

8 agosto: Liolà

9 agosto: Anfiteatro Sicilia – Play the Music of Burt Bacharach

10 agosto: apertura notturna del Teatro Antico di Taormina

11 agosto: Brian Wilson

12 agosto: Anfiteatro Sicilia – Antigone

13 agosto: Uccio De Santis

16 e 21 agosto: Tosca

17 agosto: Ermal Meta

18 agosto: Gianna Nannini

19 agosto: Negrita

20 agosto: Taormina Concert Gala

22 agosto: Premio Giuseppe Di Stefano

23 agosto: Amara Satira Omnia

24 agosto: Gran Gala Omaggio Di Stefano

25 agosto: Max Gazzè

26 agosto: Renzo Arbore

27 agosto: apertura notturna del Teatro Antico di Taormina

28 agosto: La Traviata

29 agosto: Fabrizio Moro

30 agosto: apertura notturna del Teatro Antico di Taormina

31 agosto: Baustelle

SETTEMBRE 2018

1 settembre: Enrico Brignano

2 settembre: Mario Biondi

3 settembre: apertura notturna del Teatro Antico di Taormina

6 e 7 settembre: Il Barbiere di Siviglia

8 settembre: Brit Floyd

9 settembre: Una Ragazza per il Cinema

10 e 11 e 13 settembre: apertura notturna del Teatro Antico di Taormina

15 settembre: Gran Galà Rgs

16 settembre: Meeting scientifico internazionale – Enea