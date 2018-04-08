TAORMINA: Il calendario ufficiale degli eventi estivi
TAORMINA: Il calendario ufficiale degli eventi estivi
Taormina, ecco il calendario ufficiale degli eventi estivi 2018 del Teatro Antico
GIUGNO 2018
19 giugno: Noel Gallagher
20 giugno: apertura notturna del Teatro Antico di Taormina
23 giugno: Taobuk
24 giugno: Simple Minds
25, 26, 27 e 28 giugno: apertura notturna del Teatro Antico di Taormina
30 giugno: Nastri d’Argento
LUGLIO 2018
2, 3, 4, 5, 6 e 7 luglio: Official July 4yh Celebration
8 luglio: Anfiteatro Sicilia – Tony Hadley
9, 10, 11 e 12 luglio: Rigoletto
13 luglio: Premio cinematografico delle Nazioni
14 luglio: Anfiteatro Sicilia – Vinicio Capossela
15, 16, 17 e 20 luglio: Festival del Cinema di Taormina
18 luglio: Gianni Morandi
19 luglio: Riki
21 luglio: Taomoda
22 luglio: Fiorella Mannoia
23 luglio: Cerimonia consegna diplomi (Università di Messina)
24 luglio: Ultimo
25 luglio: apertura notturna del Teatro Antico di Taormina
26 luglio: Mena
27 luglio: Anfiteatro Sicilia – Teresa Valery
28 luglio: Ornella Vanoni
29 luglio: I Sei Tenori del 6° Senso
30 luglio: apertura notturna del Teatro Antico di Taormina
AGOSTO 2018
1 agosto: Sting
2 agosto: Francesco Gabbani
3 agosto: Anfiteatro Sicilia – Noa & Orchestra
4 agosto: Anfiteatro Sicilia – Nicola Piovani
7 agosto: Carmen
8 agosto: Liolà
9 agosto: Anfiteatro Sicilia – Play the Music of Burt Bacharach
10 agosto: apertura notturna del Teatro Antico di Taormina
11 agosto: Brian Wilson
12 agosto: Anfiteatro Sicilia – Antigone
13 agosto: Uccio De Santis
16 e 21 agosto: Tosca
17 agosto: Ermal Meta
18 agosto: Gianna Nannini
19 agosto: Negrita
20 agosto: Taormina Concert Gala
22 agosto: Premio Giuseppe Di Stefano
23 agosto: Amara Satira Omnia
24 agosto: Gran Gala Omaggio Di Stefano
25 agosto: Max Gazzè
26 agosto: Renzo Arbore
27 agosto: apertura notturna del Teatro Antico di Taormina
28 agosto: La Traviata
29 agosto: Fabrizio Moro
30 agosto: apertura notturna del Teatro Antico di Taormina
31 agosto: Baustelle
SETTEMBRE 2018
1 settembre: Enrico Brignano
2 settembre: Mario Biondi
3 settembre: apertura notturna del Teatro Antico di Taormina
6 e 7 settembre: Il Barbiere di Siviglia
8 settembre: Brit Floyd
9 settembre: Una Ragazza per il Cinema
10 e 11 e 13 settembre: apertura notturna del Teatro Antico di Taormina
15 settembre: Gran Galà Rgs
16 settembre: Meeting scientifico internazionale – Enea