TAORMINA: INCENDIO SULLA COLLINA CHIUSO SVINCOLO AUTOSTRADA

AGGIORNAMENTO:CHIUSA AUTOSTRADA NEL TRATTO TRA ROCCALUMERA E SVINCOLO GIARDINI DIREZIONE CATANIA E NEL TRATTO GIARDINI TAROMINA DIREZIONE MESSINAevoli disagi anche sull'autostrada A18 Messina-Catania,...

02 luglio 2017 15:37
AGGIORNAMENTO:

CHIUSA AUTOSTRADA NEL TRATTO TRA ROCCALUMERA E SVINCOLO GIARDINI DIREZIONE CATANIA E NEL TRATTO GIARDINI TAROMINA DIREZIONE MESSINA

evoli disagi anche sull'autostrada A18 Messina-Catania, da circa 30 minuti lo svincolo Taormina direzione Catania è chiuso al traffico

In questo momento sono in azione due squadre dei vigili del fuoco e un canadair

VIDEO DA YOUREPORTER

 

IN AGGIORNAMENTO

 

 

