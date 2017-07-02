TAORMINA: INCENDIO SULLA COLLINA CHIUSO SVINCOLO AUTOSTRADA
AGGIORNAMENTO:CHIUSA AUTOSTRADA NEL TRATTO TRA ROCCALUMERA E SVINCOLO GIARDINI DIREZIONE CATANIA E NEL TRATTO GIARDINI TAROMINA DIREZIONE MESSINAevoli disagi anche sull'autostrada A18 Messina-Catania,...
A cura di Redazione
02 luglio 2017 15:37
AGGIORNAMENTO:
CHIUSA AUTOSTRADA NEL TRATTO TRA ROCCALUMERA E SVINCOLO GIARDINI DIREZIONE CATANIA E NEL TRATTO GIARDINI TAROMINA DIREZIONE MESSINA
evoli disagi anche sull'autostrada A18 Messina-Catania, da circa 30 minuti lo svincolo Taormina direzione Catania è chiuso al traffico
In questo momento sono in azione due squadre dei vigili del fuoco e un canadair
VIDEO DA YOUREPORTER
IN AGGIORNAMENTO