TAORMINA, MAMMA SUPERA COVID E ABBRACCIA LA SUA BIMBA NATA PREMATURA

Oggi la piccola Raisha ha incontrato la sua mamma, guarita dal Covid. Sono trascorsi 40 giorni dalla nascita e Raisha, nel frattempo, è stata sottoposta ad un delicatissimo intervento al cuore. Finalmente ha potuto sentire l'abbraccio della sua mamma.

L’intervento al cuore, effettuato dal Centro di cardiologia pediatrica Bambin Gesù dell'ospedale San Vincenzo di Taormina, di cui è primario il dott. Sasha Agati, risale ad una settimana fa, quando la piccola pesava 1.4 kg. Tra qualche giorno sarà dimessa dall'ospedale e potrà tornare a Palermo con la madre, ormai guarita dal Covid. Il Ccpm ha rivolto uno ringraziamento particolare alla Misericordia di Piana degli Albanesi di Palermo che in collaborazione con la Misericordia di Letojanni hanno provveduto al trasporto della mamma da Palermo al centro medico di Taormina.