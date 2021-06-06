TAORMINA, PERDE IL CONTROLLO DELLO SCOOTER E PRECIPITA IN UN BURRONE: GRAVE UN 17ENNE
Un diciassettenne della Costa d'Avorio, residente a Santa Teresa di Riva, è precipitato intorno all'1 della notte, con il proprio scooter, in un burrone tra i tornanti di via Roma, a Taormina.
Il giovane è stato soccorso dai vigili del fuoco di Catania che per il soccorso hanno utilizzato l'elicottero AB 412.
Il ragazzo, imbracato dopo le prime cure, è stato poi trasportato in elisoccorso al Cannizzaro di Catania, dove è ricoverato in gravi condizioni.
Sono anche intervenuti personale della Squadra alpino fluviale (Saf) del comando provinciale di Messina, del Distaccamento di Taormina e personale Sspr di Palermo, oltre alle forze dell'ordine.