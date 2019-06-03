TAORMINA: SCONTRO AUTO-MOTO, MUORE 33ENNE
A cura di Redazione
03 giugno 2019 20:54
Ancora sangue sulle strade.
Incidente mortale nel pomeriggio, in via Pirandello, nel Comune di Taormina.
In uno scontro tra un'auto e una moto è morto un ragazzo Davide Biuso, 33enne di Mascali.
Secondo una prima ricostruzione, Biuso viaggiava a bordo di una moto, quando si è scontrato contro un'auto che transitava nello stesso momento sulla medesima strada.
Sul posto polizia municipale e infortunistica che dovranno accertare la dinamica dell'incidente.
Il giovane lavorava come chef in un noto locale di Taormina