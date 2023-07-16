TARANTO, FAMIGLIA INSTALLA MAXI TENDA IN RIVA AL MARE: RIMOZIONE E MULTA DI 500 EURO

Doveva essere una tranquilla domenica al mare, in una delle zone più belle e turistiche delle terre del Salento, per una famiglia del Barese che si è recata in spiaggia attrezzata per l'occasione. Con...

Le foto della struttura abusiva in spiaggia, posta tra l'altro "nel tratto di mare più vietato del litorale messapico, quello del fiume Chidro oggetto di ordinanza di divieto di balneazione", come riferisce l'associazione, sono diventate virali, suscitando stupore e condanna. E in tanti hanno iniziato a invocare via social l'intervento di sindaco e delle istituzioni.

La denuncia di Azione Messapica era stata ripresa da Lavocedimanduria.it, che ha seguito la vicenda fino al suo epilogo: carabinieri e vigili sono arrivati in spiaggia obbligando i proprietari della tenda a smontarla con tanto di multa di 500 euro per l'occupazione abusiva, come prevista dall'ordinanza sulla balneazione.