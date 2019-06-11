TARANTO, INCENDIO IN UN MANEGGIO: VIGILE DEL FUOCO MUORE TRAVOLTO DA UN'ESPLOSIONE

Un vigile del fuoco di 54 anni di Fragagnano, in servizio presso il distaccamento di Grottaglie, è morto la notte scorsa durante un intervento nei pressi di una masseria nelle campagne tra San Giorgio...

Un vigile del fuoco di 54 anni di Fragagnano, in servizio presso il distaccamento di Grottaglie, è morto la notte scorsa durante un intervento nei pressi di una masseria nelle campagne tra San Giorgio Jonico e Pulsano.

A quanto si è appreso, la vittima era impegnata con colleghi nello spegnimento di un incendio che aveva avvolto un camion parcheggiato, adibito in parte al trasporto di cavalli.

Mentre il vigile tentava di aprire uno dei portelloni posteriori, si è verificata un'esplosione.

Lutto nel Corpo nazionale. È deceduto stanotte un collega vigile del fuoco mentre operava per l’incendio di un autocarro a San Giorgio Jonico (TA). Il Capo del Corpo Dattilo e tutti i colleghi si stringono alla famiglia in questo momento di dolore pic.twitter.com/DW9PcyNbfr — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) June 11, 2019

"Lutto nel Corpo nazionale. È deceduto stanotte un collega vigile del fuoco mentre operava per l'incendio di un autocarro a San Giorgio Jonico.

Il Capo del Corpo Dattilo e tutti i colleghi si stringono alla famiglia in questo momento di dolore". Lo scrive in un tweet il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.