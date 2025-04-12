TARGHE SMARRITE A PALAZZOLO: L'INVITO A RECUPERARLE

Ci è giunta un'ennesima segnalazione da parte di un nostro lettore riguardante una curiosa e ormai ricorrente situazione che si verifica ogni volta che piove nella zona di Palazzolo. Dopo ogni forte p...

Ci è giunta un'ennesima segnalazione da parte di un nostro lettore riguardante una curiosa e ormai ricorrente situazione che si verifica ogni volta che piove nella zona di Palazzolo.

Dopo ogni forte precipitazione, una gigantesca pozzanghera si forma in un punto critico, creando non pochi problemi agli automobilisti. Alcuni, spinti dal coraggio (o forse dalla poca prudenza), decidono di affrontare l'ostacolo, credendo di poterlo attraversare senza danni. Ma una volta che l'acqua si asciuga, a fare la loro comparsa sono le targhe dei veicoli che hanno tentato l'impresa.

Vogliamo lanciare un invito a tutti coloro che, in queste occasioni, hanno smarrito la loro targa nella zona di Palazzolo: recatevi sul posto per verificare se la vostra targa sia tra quelle accumulate.

Un piccolo gesto di solidarietà che potrebbe risultare davvero utile a molti automobilisti che, ignari, potrebbero non essersi resi conto della perdita.

L'appello è semplice: aiutiamoci a recuperare ciò che è stato smarrito e a restituire quanto possibile a chi ne ha bisogno. Dopotutto, anche le piccole azioni possono fare la differenza in una comunità!