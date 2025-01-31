95047

TARGHE SMARRITE A PATERNÒ E BELPASSO: SEGNALAZIONI IN CONTRADA PALAZZOLO

La violenta ondata di maltempo che si è abbattuta nei giorni scorsi sul nostro comprensorio ha lasciato dietro di sé numerosi danni e disagi. Tra le molte "vittime" del temporale ci sono anche le targ...

A cura di Redazione Redazione
31 gennaio 2025 16:20
TARGHE SMARRITE A PATERNÒ E BELPASSO: SEGNALAZIONI IN CONTRADA PALAZZOLO -
News
Condividi

La violenta ondata di maltempo che si è abbattuta nei giorni scorsi sul nostro comprensorio ha lasciato dietro di sé numerosi danni e disagi.

Tra le molte "vittime" del temporale ci sono anche le targhe di alcune automobili, staccatesi dai paraurti a causa della grandinata e degli allagamenti sulle strade.

Diversi automobilisti potrebbero non essersi accorti della perdita, ritrovandosi senza targa senza saperlo.

Alcuni residenti hanno segnalato il ritrovamento di alcune targhe lungo Via Giordano Bruno, precisamente nella zona di confine tra i comuni di Paternò e Belpasso, in contrada Palazzolo.

Chiunque abbia smarrito la propria targa in seguito al temporale è invitato a verificare in zona o a segnalare il caso alle autorità competenti.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047