IL TEAM MARLETTA DI PATERNO' "VOLA" IN GERMANIA

IL TEAM MARLETTA DI PATERNO'

Il Team Marletta di Paternò alla 1th European Taekwondo President Cup per bambini dai 3 ai 13 anni,280 squadre,1400 atleti provenienti da 35 nazionali,si svolgerà in Germania il 4 al 5 febbraio 2018,il campionato internazionale valido per la qualificazione al primo campionato europeo Cadetti B.

Il Centro Taekwondo Marletta sarà presente con otto atleti così suddivisi:

nella classe A ,Asia Marletta ,8 anni,figlia d’arte del maestro Tony Marletta,

L’atleta maschile di spicco Francesco Borzì ,9anni e il Campione Siciliano 2017 Aurelio Pennisi 12 anni.

Nella classe B ,i plurimedagliati in Italia e all’estero Marika e Gaetano 10 e 9 anni della famiglia Virgillito ,il Pluri Campione Internazionale (Roma 2015,2016,2017) 14 medaglie d’oro su 14 Competizioni consecutive Maurici Michael,8 anni,il talentuoso e Pluri campione Michael Peci,9 anni.

Nella categoria dei bambini dai 3 ai 5 anni il piccolissimo di 4 anni Giovanni Maugeri all’esordio contro il Campioni nazionali Inglesi e tedeschi.

La squadra del Maestro Marletta non è nuova a campionati esteri infatti agli inizi di dicembre 2017 la squadra è tornata a casa con un ricco bottino di medaglie all’internazionale di Sofia,Bulgaria.

Un grandissimo in bocca a lupo al maestro Marletta ed a tutti i suoi atleti da parte di tutta la redazione