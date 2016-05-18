Il team di Scaccianoce approda all’Athena

“Da oggi, andiamo a dirigere un settore giovanile di casa”

Mario Scaccianoce e il suo staff tecnico assieme a Mister Tony La Manna, dopo le ottime prestazioni sportive ottenute con gli Allievi ma, soprattutto, giungendo fino alla semifinale provinciale dei giovanissimi, per la Asd Scanderberg, torna in qualche maniera a "casa" sposando il progetto dell'Asd Athena Calcio Ragalna del presidente Franco Pannitteri coadiuvato dal gruppo dirigente del paese pedemontano.

“Ringrazio il presidente dello Scanderberg, Davide Caruso - spiega Scaccianoce -. Ma da oggi, andiamo a dirigere un settore giovanile di casa nostra con tanto entusiasmo sapendo che c'è tantissimo da lavorare ma la cultura del lavoro non ci è mai mancata. Sappiamo che è un'altra scommessa, l’ennesima, difficile che ci attende, ma cercheremo di affrontare e vincere pure questa”. Per la cronaca, le selezioni sono già cominciate domenica scorsa al Comunale di Ragalna con oltre 70 ragazzi che vi hanno preso parte tra giovanissimi e allievi.