TECHNOPROBE INAUGURA UNA NUOVA SEDE A CATANIA

Un nuovo Design Center per potenziare le attività dei team che progettano le soluzioni tecnologiche dell’azienda. È con questo intento che Technoprobe S.p.A., leader mondiale nel settore dei semicondu...

Un nuovo Design Center per potenziare le attività dei team che progettano le soluzioni tecnologiche dell’azienda. È con questo intento che Technoprobe S.p.A., leader mondiale nel settore dei semiconduttori e della microelettronica che opera nell’ambito del testing dei microchip, annuncia l’apertura di una nuova sede in Sicilia, nell'”Etna Valley” di Catania.

Roberto Crippa, General Manager di Technoprobe, afferma: “Con l’apertura della nuova sede siciliana Technoprobe, da sempre multinazionale, allarga la sua presenza anche su scala nazionale. È parte questo di un grande percorso di crescita che ci ha visto negli ultimi due anni più che triplicare il numero dei dipendenti e raddoppiare il fatturato. In azienda abbiamo già tanti operatori siciliani che lavorano nelle nostre sedi in Lombardia, ora vogliamo offrire a professionisti dell’area catanese e siciliana opportunità di carriera in azienda anche senza bisogno di trasferirsi altrove. Confidiamo di riuscire a trovare così nuovi talenti, grazie anche alla partnership con l’Università di Catania.”

Il Gruppo, con headquarter a Cernusco Lombardone (LC) e già 13 sedi in tutto il mondo, afferma la propria presenza sul territorio nazionale e inaugura – per la prima volta oltre i confini lombardi – la sua quarta sede italiana dedicata al rafforzamento dei team di Design. I nuovi uffici si trovano nell'”Etna Valley” di Catania, la zona industriale vicina all’aeroporto dove già hanno sede altre grandi aziende quali STMicroelectronics, Teradyne, EDA, NXP, Analog Device, Enel Greenpower e la sede dell’Institute for Microelectronics and Microsystems del CNR.

Con un’area di circa 500 mq, 50 postazioni di lavoro – che potrebbero raddoppiare con un eventuale futuro ampliamento della sede – e un laboratorio di caratterizzazione, la Società avvia la propria attività catanese con la fiducia di consolidare il trend positivo di crescita che continua a vederla protagonista in questo 2022.

“Operare in un settore altamente tecnologico e in costante evoluzione come il nostro implica avere una vocazione all’innovazione permanente e quindi professionisti sempre di alto livello. Per questo motivo, con l’apertura di una nuova sede interamente dedicata al Design delle nostre tecnologie, ci potenziamo per essere sempre in grado di soddisfare le più complesse esigenze dei nostri clienti e anticipare il futuro, dando vita al mondo di domani.” dichiara Fabio Morgana, Chief Technology Officer di Technoprobe.