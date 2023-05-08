TELEFONI CELLULARI PER I DETENUTI ARRIVATI AL CARCERE DI PAGLIARELLI DI PALERMO CON UN DRONE

Quattro telefoni cellulari sono stati fatti arrivare a detenuti del carcere Pagliarelli di Palermo grazie ad un drone.La scoperta è stata fatta dagli agenti della polizia penitenziaria, guidati dal co...

Quattro telefoni cellulari sono stati fatti arrivare a detenuti del carcere Pagliarelli di Palermo grazie ad un drone.

La scoperta è stata fatta dagli agenti della polizia penitenziaria, guidati dal comandante Giuseppe Rizzo.

Gli agenti hanno notato il drone volare nei pressi delle celle di massima sicurezza e fermarsi nei pressi di una finestra dove erano rinchiusi detenuti per mafia e camorra.

Dopo il controllo nelle celle, nascosti nei water avvolti dal cellophane, sono stati trovati e sequestrati quattro cellulari perfettamente funzionanti in grado di utilizzare anche i social network. I detenuti sono stati denunciati; rischiano una pena da uno a quattro anni.

Nelle settimane scorse una vicenda analoga, con l'invio di micro cellulari e droga grazie a un drone, era stata scoperta nel carcere di Trapani.