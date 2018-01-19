TELEVISIONE: STASERA IL DEBUTTO DI SALVO LA ROSA SU 7 GOLD - LE FOTO

Inizia stasera alle 21, l'avventura nazionale di Salvo La Rosa, con il suo format "Meraviglioso" che da oggi, e per 8 puntate andrà in onda proprio sul canale nazionale 7 GOLD.Un salto di qualità per...

Inizia stasera alle 21, l'avventura nazionale di Salvo La Rosa, con il suo format "Meraviglioso" che da oggi, e per 8 puntate andrà in onda proprio sul canale nazionale 7 GOLD.

Un salto di qualità per il conduttore più noto di tutta l'Isola, e non solo, che dopo i tanti anni trascorsi a condurre "Insieme", da due anni ha iniziato questa nuova avventura, partita da una rete regionale e ora approdata ad uno dei pochi canali a copertura nazionale.

In questa terza edizione, prodotta da Francesco Grasso per Media Manager, con la regia di Luca Alcini, regista di "Ballando con le Stelle" ci sarà la partecipazione di ospiti importanti, tra cui Gigi D'Alessio, Dodi Battaglia, Deborah Iurato, Silvia Mezzanotte, Pino Insegno, Pippo Franco, Manlio Dovì, I Soldi Spicci, Sasà Salvaggio, Francesco Scimeni, Massimo Spata, SAndro Vergato, I Violinisti in Jeans, Enrico Guarneri e tanti altri che si avvicenderanno nelle 8 puntate previste.

Ad Affiancare Salvo La Rosa, la splendida romana Francesca Speranza. Inoltre, un altro appuntamento su Tgs ed Rtp, con Meraviglioso Incontri, in onda ogni mercoledì, in cui Salvo incontra personaggi di fama internazionale, tra cui Pippo Baudo, Maurizio Costanzo, Renzo Arbore, Milly Carlucci, Gianni Morandi e tanti altri.

Il nostro staff, è stato presente alle registrazioni di alcune puntate, che vi proponiamo con un'ampia galleria fotografica, realizzata dal nostro direttore Luigi Saitta, ringraziando per l'ottima ospitalità avuta, sia lo stesso Salvo La Rosa, sia tutta la produzione, a cui facciamo i nostri auguri, per un futuro "Meraviglioso".

