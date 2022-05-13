ARRIVA L'ESTATE SICILIA, CON TEMPERATURE SUPERIORI AI 30°C NEL WEEK END

Un weekend all’insegna di temperature alte, con il dominio dell’anticiclone africano Hannibal che porterà alla prima ondata di caldo del 2022. Il picco è atteso per martedì, ma in queste ore siamo già...

Un weekend all’insegna di temperature alte, con il dominio dell’anticiclone africano Hannibal che porterà alla prima ondata di caldo del 2022. Il picco è atteso per martedì, ma in queste ore siamo già 8 gradi oltre la media ed è previsto che si toccheranno temperature massime tipiche di luglio. È quanto annuncia Antonio Sanò, direttore del sito iLMeteo.it, che prevede sull’Italia il rinforzo della ‘Gobba del Cammello’, come viene chiamato l’anticiclone africano, con un’estensione verso Nord a sfiorare Danimarca e Polonia.

Arriveremo ben oltre i 32-33° soprattutto sul Nord Italia, ma il caldo si espanderà durante il weekend anche verso le regioni centro-meridionali.

Se fossimo stati in agosto, quando i mari sono già caldi, con questa configurazione avremmo toccato i 37-39°. In questo momento ci salva il bacino del Mediterraneo che ha l’acqua ancora fresca, intorno ai 20-22°: questa riserva di fresco ci proteggerà in parte da questa ondata di caldo influendo sulle correnti nordafricane in transito sul Mare Nostrum. Solo nel weekend sono attesi brevi momenti di refrigerio pomeridiano sulle Alpi e localmente sulla Pianura Padana, con temporali a macchia di leopardo, proprio come avviene in piena estate. Tante le analogie con luglio e l’anticiclone africano porterà condizioni molto afose già a metà maggio.

Venerdì 13. Al Nord: sole e caldo estivo, ma con temporali pomeridiani sulle Alpi del Triveneto. Al Centro: bel tempo, caldo. Al Sud: sereno o cielo poco nuvoloso.

Sabato 14. Al Nord: subito rovesci su Lombardia e Triveneto, migliora dal pomeriggio. Al Centro: bel tempo, caldo. Al Sud: bel tempo, caldo.

Domenica 15. Al Nord: sole e caldo estivo, ma con isolati temporali dalle Alpi verso le pianure adiacenti, più probabili al Nord-Ovest. Al Centro: bel tempo, caldo, isolati temporali su rilievi abruzzesi. Al Sud: bel tempo, caldo.

Tendenza. Dominio dell’Anticiclone Hannibal, l’alta pressione nordafricana porterà un ulteriore aumento delle temperature con condizioni in prevalenza soleggiate almeno fino a metà settimana.