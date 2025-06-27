TEMPERATURE IN AUMENTO E INCENDI: VIGILI DEL FUOCO SOMMERSI DI CHIAMATE. VASTO ROGO IN CONTRADA TRE FONTANE
27 giugno 2025 – L’ondata di caldo che sta colpendo il territorio in questi giorni ha fatto salire vertiginosamente le temperature e, con esse, anche il numero di chiamate ai Vigili del Fuoco.
Le alte temperature e il terreno arido stanno infatti favorendo l’innesco di numerosi incendi, rendendo questo periodo particolarmente impegnativo per i soccorritori.
Intorno alle ore 12 di oggi, un violento incendio si è sviluppato in contrada Tre Fontane, nei pressi della Strada Provinciale 77, in una zona a ridosso di diverse attività produttive e aziende agricole.
Diversi ettari di vegetazione stanno andando in fumo, compreso alcune palme che sono andate distrutte.
Sul posto stanno operando numerose squadre dei Vigili del Fuoco, coadiuvate da mezzi aerei, per contenere le fiamme e mettere in sicurezza la zona, anche a tutela delle vicine strutture aziendali.
Una densa colonna di fumo grigio si è alzata nel cielo, visibile a diversi chilometri di distanza, destando preoccupazione tra i residenti e gli automobilisti in transito sulla provinciale.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO.