TEMPERATURE OLTRE 32 GRADI, PATERNO' LA CITTA' PIU' CALDA DELLA SICILIA

Nella giornata di oggi, ultimo sabato del mese di Settembre, Paternò come certificato dalla rete regionale Sias, conquista lo scettro di città più calda della regione registarando alle ore 14, la temperatura di 32,6 gradi.

E' una situazione determinata non solo dalla stabilità anticiclonica ma anche dalla matrice stessa dell'anticiclone che ha caratteristiche afro mediterranee.

Il caldo è anche accompagnato da umidità elevata dell'aria tanto che su alcune zone della Sicila, della Sardegna e delle regioni tirreniche, potremmo persino parlare di afa, proprio come in estate.

Tutto il weekend e i primi giorni della nuova settimana saranno ancora caratterizzati da questo clima tardo estivo, poi la discesa di un fronte di aria fredda dal nord Europa porterà un calo delle temperature

Ottobre si apre all'insegna del caldo anomalo ovunque con ulteriori rialzi termici al Nord dove le massime potranno sfiorare anche i 28°C in Emilia Romagna. Caldo semi estivo anche al Sud e sulle Isole Maggiori con punte ancora fino a 30°C., da Mercoledi entra in azione la perturbazione fredda con un abbassamento delle temperature a iniziare dalle regioni settentrionali e parte del centro. Il ridimensionamento tuttavia ci porterà solo entro le medie mentre al Sud e lungo l'Adriatico il caldo resisterà, ma sarà l'ultima giornata.

Oggi il mare è ancora piuttosto caldo specie in Sicilia dove la temperatura superficiale supera i 25 gradi con punte oltre i 26 tra Cefalù e Messina.