Tempesta Agneta, nuovo bollettino dell’Aeronautica Militare: in arrivo venti forti in Sicilia

Confermate raffiche di burrasca, mare molto agitato e possibili mareggiate. Attesa per il nuovo livello di allerta della Protezione Civile.

La tempesta Agneta continua a interessare il Sud Italia. L’Aeronautica Militare ha emesso oggi, lunedì 2 novembre 2026, un nuovo bollettino di previsione dei fenomeni intensi, confermando condizioni meteorologiche avverse anche sulla Sicilia.



Secondo il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA), sull'Isola persisteranno fino al termine della giornata **venti forti da nord-ovest, con raffiche di burrasca o burrasca forte**.



Il bollettino segnala inoltre il rischio di **forti mareggiate lungo le coste esposte**.



Particolare attenzione alle condizioni del mare. Sul basso Tirreno occidentale lo stato del mare resterà molto agitato fino alla tarda serata di oggi.



Nello Stretto di Sicilia le condizioni di mare molto agitato persisteranno fino alle prime ore di martedì 3 novembre, mentre sullo Ionio meridionale il fenomeno si estenderà dal tardo pomeriggio di oggi e proseguirà fino alla tarda mattinata di domani.



Nel nuovo aggiornamento, l'Aeronautica Militare segnala anche precipitazioni intense e temporali su diverse regioni del Sud, in particolare Campania, Basilicata, Calabria e Puglia.



Per la Sicilia, invece, **il bollettino richiama principalmente l'attenzione sui venti forti e sulle condizioni del mare**, senza indicare nuove precipitazioni intense sull'Isola.



**Attesa per il nuovo bollettino della Protezione Civile**



Per la giornata di oggi, lunedì 2 novembre, la Protezione Civile regionale aveva disposto **l'allerta gialla su tutta la Sicilia**.



Adesso cresce l'attenzione per il prossimo bollettino della Protezione Civile siciliana, che stabilirà **il colore e il livello di allerta meteo per martedì 3 novembre**.



Il nuovo avviso permetterà di capire se le condizioni meteorologiche richiederanno il mantenimento dell'allerta gialla, un suo innalzamento oppure un ritorno alla normalità nelle diverse zone dell'Isola.

