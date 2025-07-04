TEMPORALI IN ARRIVO NELLE AREE INTERNE DELLA SICILIA: NON SI ESCLUDE LA POSSIBILITÀ DI LOCALI GRANDINATE

Dopo una mattinata all’insegna del sole e del caldo intenso su tutta l’isola, la situazione meteorologica è destinata a cambiare nel corso del pomeriggio, soprattutto nelle aree interne e montuose del...

I primi segnali di instabilità sono già visibili su alcune zone dell'entroterra e dei rilievi, con la formazione dei primi nuclei temporaleschi. Nelle prossime ore, questi fenomeni tenderanno a intensificarsi e ad estendersi, interessando soprattutto il comparto centro-orientale della regione: attesi rovesci e temporali sull'entroterra agrigentino, palermitano, nisseno ed ennese, con possibilità di estensione anche all’area etnea. Tuttavia, i versanti ionici del vulcano resteranno probabilmente all’asciutto, grazie ai venti in quota di provenienza nordest-sudovest che sfavoriscono lo sconfinamento dei fenomeni verso le coste orientali.

Le zone costiere tirreniche e ioniche, infatti, dovrebbero rimanere escluse dai fenomeni. Qualche sporadico sconfinamento potrebbe interessare solo alcuni tratti della fascia costiera meridionale, ma si tratterebbe di episodi locali e di breve durata.

Non si esclude la possibilità di locali grandinate, come già avvenuto nel pomeriggio di ieri in alcune aree dell’entroterra. I temporali si esauriranno gradualmente con l’arrivo della sera, lasciando spazio nuovamente a cieli sereni o poco nuvolosi.

In sintesi, si prevede un pomeriggio instabile per le aree interne e montuose della Sicilia, mentre lungo le coste prevarrà ancora il bel tempo. Attenzione ai fenomeni localmente intensi, in particolare tra le 14:00 e le 18:00.

Uno sguardo a domenica: possibile un nuovo sviluppo pomeridiano di instabilità, specie sulle zone orientali, ma il quadro andrà confermato nelle prossime ore.