TENNIS. L'ITALIA DOPO 47 ANNI TORNA A VINCERE LA COPPA DAVIS

L'Italia vince la Coppa Davis 2023 e conquista il trofeo per la seconda volta nella storia, dopo il successo del 1976.

Un trofeo che all’Italia manca da 47 anni, da quando i quattro moschettieri, Barazzutti, Panatta, Bertolucci e Zugarelli guidati da Pietrangeli la vinsero in Cile

Oggi a Malaga, gli azzurri battono in finale l'Australia per 2-0 grazie ai successi di Matteo Arnaldi, che supera in 3 set Alexei Popyrin (7-5, 2-6, 6-4), e di Jannik Sinner, che piega Alex De Minaur per 6-3, 6-0.

Il numero 4 del mondo, giocatore più in forma nel tennis mondiale in questo momento, è il protagonista assoluto del trionfo. Nei quarti di finale contro l'Olanda e in semifinale contro la Serbia di Novak Djokovic conquista 'un punto e mezzo', con le vittorie in singolare e nel doppio in coppia con Lorenzo Sonego.

In finale, Sinner non deve fare gli straordinari: è sufficiente vincere il match contro De Minaur, sconfitto dal 22enne altoatesino in tutti i 6 confronti diretti.