Tennis, ottimo riscontro per il "Primo torneo Città di Paternò"

Vittoria finale per Paolo Patti: 64 i partecipanti nel singolo, 16 le coppie nel doppio e 32 gli atleti nel tabellone B

95047.it E’ il nicolosita Paolo Patti il vincitore del 1° Torneo Città di Paternò, manifestazione organizzata da Marcello Prezzavento e Vincenzo Anicito, in collaborazione con il Comune di Paternò, in particolar modo con l’assessore allo sport Alfredo Minutolo. L’evento sportivo, che ha visto la presenza di 64 partecipanti nel singolo, 16 coppie nel doppio e di 32 atleti nel tabellone B, ha allietato per circa un mese la struttura comunale di via Fonte Maimoide. Il torneo principale dopo diverse battaglie serrate e vari colpi di scena, ha visto confrontarsi in finale i fratelli Paolo e Mimmo Patti, con quest’ultimo favorito numero 1 alla vittoria finale, ma lo sport ancora una volta ha dimostrato che non esiste nulla di scontato e complice la difficoltà di giocare con le luci artificiali di Mimmo Patti, il fratello Paolo ha sovvertito i pronostici, vincendo al terzo set il confronto. Per quanto riguarda invece il doppio, anche qui è stata necessaria la terza frazione, con Marcello Prezzavento e Salvo Scaccianoce, che hanno superato in extremis l’affiatata coppia costituita da Ciccio Sapia e Salvo Conti.

Infine, il tabellone B, è stato vinto da Giuseppe Bonaccorsi che ha avuto la meglio su Salvatore La Guzza. Alla cerimonia di premiazione, svolta dall’assessore Alfredo Minutolo, insieme ai consiglieri Salvatore Comis, Enrico Statelli e Alfredo Sciacca, hanno partecipato molte persone, le quali sono state allietate da musica ed aperitivo. “Siamo felici per l’ottimo risultato di questo torneo – precisa l’assessore Minutolo - ma la soddisfazione più grande è aver visto la nostra struttura con giocatori provenienti da tutta la provincia di Catania. A nome dell’amministrazione ringrazio gli organizzatori Prezzavento a Anicito, nonché tutti gli sponsor, con la promessa che lavoreremo fin da subito per la realizzazione del 2° torneo “Città di Paternò”.