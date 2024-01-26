TENNIS. SINNER BATTE DJOKOVIC. È IL PRIMO ITALIANO DELLA STORIA AD ACCEDERE ALLA FINALE DEGLI AUSTRALIAN OPEN

Il tennista italiano Jannik Sinner si è qualificato per la finale degli Australian Open, uno dei quattro “Slam”, i tornei più importanti e prestigiosi del tennis: in semifinale ha sconfitto in quattro...

Il tennista italiano Jannik Sinner si è qualificato per la finale degli Australian Open, uno dei quattro “Slam”, i tornei più importanti e prestigiosi del tennis: in semifinale ha sconfitto in quattro set (6-1, 6-2, 7-6, 6-3) il serbo Novak Djokovic, che è il numero 1 nel ranking dei migliori tennisti al mondo e che aveva vinto l’ultima edizione del torneo. Sinner giocherà in finale contro il vincitore dell’altra semifinale tra il russo Daniil Medvedev e il tedesco Alexander Zverev, in programma oggi alle 9:30.

Appuntamento per riscrivere la storia a domenica, finale maschile si disputa alle 19:30 locali, che corrispondono alle 9:30 del mattino in Italia.

Sinner ha 22 anni ed è uno dei più forti e promettenti tennisti al mondo: finora la sua migliore prestazione in uno “Slam” era stata la semifinale di Wimbledon del 2023, in cui era stato sconfitto da Djokovic in tre set.