🏆 Tennis, storico Jannik Sinner: dopo 50 anni un italiano torna a vincere gli Internazionali di Roma

Il tennista azzurro trionfa agli Internazionali d’Italia 2026 davanti al pubblico del Foro Italico: l’ultimo successo italiano nel singolare maschile risaliva al 1976 con Adriano Panatta.

Il tennis italiano torna sul tetto di Roma grazie a Jannik Sinner. Il campione azzurro ha conquistato gli Internazionali d’Italia 2026, facendo esplodere di gioia il Foro Italico e milioni di tifosi italiani davanti alla televisione.

Un successo storico, perché l’Italia aspettava da ben 50 anni la vittoria di un tennista italiano nel singolare maschile del torneo romano. L’ultimo a riuscirci era stato Adriano Panatta nel lontano 1976. Da allora nessun azzurro era più riuscito a sollevare il prestigioso trofeo davanti al pubblico di casa.

Sinner ha conquistato il titolo battendo in finale il danese Casper Ruud con il punteggio di 6-4, 6-4, al termine di una sfida intensa e giocata ad altissimo livello. Il tennista altoatesino ha mostrato ancora una volta tutta la sua solidità mentale e tecnica, controllando i momenti decisivi del match e imponendo il proprio ritmo sin dai primi game.

Al termine dell’ultimo punto è esplosa la festa sugli spalti del Foro Italico, con cori, applausi e bandiere tricolori ovunque. Tantissimi i messaggi di congratulazioni arrivati sui social da tifosi, sportivi e personaggi del mondo dello spettacolo e della politica.

Il trionfo di Sinner conferma il momento d’oro vissuto dal tennis italiano e consacra definitivamente il campione azzurro tra i più grandi protagonisti del circuito mondiale. Una vittoria che va oltre il semplice successo sportivo: è un simbolo di rinascita e orgoglio per tutto il movimento tennistico italiano.