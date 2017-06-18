TENTA DI RUBARE UN’AUTO A NOVARA DI SICILIA, MA IL PROPRIETARIO GLI SPARA, CATANESE RICOVERATO IN GRAVI CONDIZIONI

Erano arrivati in tre da Catania per rubare un’autovettura a Novara di Sicilia, ma il proprietario si è accorto di quanto stava accadendo e non ha esitato a sparare colpendone uno al torace. Si tratta...

Erano arrivati in tre da Catania per rubare un’autovettura a Novara di Sicilia, ma il proprietario si è accorto di quanto stava accadendo e non ha esitato a sparare colpendone uno al torace. Si tratta del 47enne Maurizio Cutuli, trasportato dai complici a bordo di un’Alfa Romeo 156 grigia i quali, alla vista di un’ambulanza in transito, hanno urlato ai sanitari che c’era un uomo ferito da arma da fuoco, lo hanno abbandonato sul sedile posteriore e sono fuggiti a piedi. Successivamente hanno rubato una Fiat 600 utilizzata per proseguire la loro fuga. Il ferito è stato trasportato prima all'ospedale di Patti, successivamente in elisoccorso al Policlinico di Messina dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, coadiuvati dai colleghi del Ris di Messina che hanno effettuato i rilievi scientifici.

