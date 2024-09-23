TENTA DI VIOLENTARE UNA RAGAZZA, UOMO RISCHIA IL LINCIAGGIO A PALERMO

Un grave episodio di tentata violenza sessuale si è verificato nella notte di sabato a Palermo, in via Don Minzoni. Un uomo di 57 anni, residente nella stessa città, ha cercato di abusare di una ragaz...

Un grave episodio di tentata violenza sessuale si è verificato nella notte di sabato a Palermo, in via Don Minzoni. Un uomo di 57 anni, residente nella stessa città, ha cercato di abusare di una ragazza di 19 anni. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane sarebbe stata avvicinata dall'uomo, che ha poi tentato di costringerla a subire delle molestie.

Fortunatamente, la ragazza ha avuto la prontezza di reagire, riuscendo a divincolarsi e a scappare dall'aggressore. Subito dopo è riuscita a mettersi in contatto con le forze dell'ordine per chiedere aiuto. Nel frattempo, il trambusto ha attirato l'attenzione di numerosi passanti e residenti della zona, che hanno cercato di fermare l'uomo, tentando persino di aggredirlo.

L'intervento delle forze di polizia è stato immediato: diverse volanti sono giunte sul posto e un ampio dispiegamento di agenti è stato necessario per calmare la folla, che minacciava di linciarlo. Grazie al rapido intervento, l'uomo è stato identificato e tratto in sicurezza. La polizia ha poi proceduto a interrogare la vittima, la quale, ancora sotto shock, ha fornito la propria versione dei fatti.

Al momento, le indagini sono in corso per ricostruire con esattezza quanto accaduto e per raccogliere ulteriori prove. Gli inquirenti stanno valutando tutte le testimonianze e le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per chiarire le dinamiche dell'episodio e confermare le responsabilità del presunto aggressore.