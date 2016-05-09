95047

Tenta di rubare un’auto in via Emanuele Bellia

E’ accaduto la notte scorsa: i carabinieri hanno fermato un 23enne

09 maggio 2016 11:36
Paternò
Cronaca
AMINE SADIR 28_09_1993 MAROCCO
95047.it I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato in flagranza un 23enne cittadino marocchino Amine Sadir con l’accusa di tentato furto.
La scorsa notte, una pattuglia, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato a prevenire e reprimere reati predatori in genere, ha sorpreso il giovane in via Emanuele Bellia mentre tentava  di rubare una Lancia Y, che il proprietario aveva lasciato regolarmente parcheggiata lungo la via.
Nella circostanza i militari hanno rinvenuto e sequestrato anche un arnese da scasso col quale il malvivente stava forzando il blocco accensione del mezzo.
L’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza dell’Arma in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

