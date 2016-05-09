Tenta di rubare un’auto in via Emanuele Bellia

E’ accaduto la notte scorsa: i carabinieri hanno fermato un 23enne

AMINE SADIR 28_09_1993 MAROCCO

La scorsa notte, una pattuglia, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato a prevenire e reprimere reati predatori in genere, ha sorpreso il giovane in via Emanuele Bellia mentre tentava di rubare una Lancia Y, che il proprietario aveva lasciato regolarmente parcheggiata lungo la via.

Nella circostanza i militari hanno rinvenuto e sequestrato anche un arnese da scasso col quale il malvivente stava forzando il blocco accensione del mezzo.

L’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza dell’Arma in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.