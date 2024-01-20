TENTANO UN FURTO IN UN RISTORANTE DELLA PLAIA, IN TRE ARRESTATI DALLA POLIZIA DI STATO

Nel corso della notte gli agenti della Squadra Volante della Questura di Catania, a seguito di segnalazione pervenuta al Numero Unico d’Emergenza, sono intervenuti nei pressi di una trattoria di Viale...

Arrivati sul posto gli agenti hanno bloccato i tre uomini – un 18enne, un 38enne e un 29enne catanesi e pregiudicati – colti nel tentativo di introdursi nella trattoria.

I poliziotti hanno constatato che i tre per raggiungere il locale avevano utilizzato un’auto a noleggio e una volta sul posto avevano danneggiato una porta laterale, facendo così attivare il sistema di allarme “a nebbia”, che di fatto ha reso impossibile l’ingresso.

Sono stati inoltre trovati in possesso di alcuni arnesi atti allo scasso, utilizzati per l’effrazione, che sono stati sottoposti a sequestro.

Il titolare della trattoria ha subito formalizzato la denuncia presso gli uffici della Questura ed i tre fermati sono stati tratti in arresto per tentato furto aggravato in concorso.

Dell’arresto è stato informato il Pubblico Ministero di turno che ha disposto la misura degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, in attesa del giudizio direttissimo.