TENTANO UNA TRUFFA DURANTE UNA PARTITA A POKER NEL CASINÒ DELLA NAVE DA CROCIERA PIÙ GRANDE DEL MONDO: ARRESTATI

Erano convinti di farla franca, non conoscendo evidentemente il livello delle dotazioni di sicurezza delle navi da crociera.Così la polizia spagnola non ha potuto fare altro che arrestare tre crocieri...

Erano convinti di farla franca, non conoscendo evidentemente il livello delle dotazioni di sicurezza delle navi da crociera.

Così la polizia spagnola non ha potuto fare altro che arrestare tre crocieristi che viaggiavano a bordo della più grande nave da crociera del mondo, la Wonder of the Seas, con l’accusa di truffa e frode al casinò di bordo.

La polizia è salita sulla nave, ferma nel porto di Barcellona, il 13 agosto, dopo che la direzione del casinò e il comandante hanno denunciato l’incidente, arrestando tre uomini, un cittadino francese e due britannici. La notizia è emersa solo nelle ultime ore,

Gli ingenui giocatori di poker hanno tentato di truffare il casinò per migliaia di euro, scambiandosi le carte sotto il tavolo. La banda è stata catturata con 37.000 euro in contanti mentre giocava a poker al casinò. Il trucco era abbastanza semplice, e per questo non è passato inosservato agli occhi digitali della Wonder of the Seas: i giocatori si scambiavano le carte mentre il terzo complice cercava di distrarre il mazziere.

Secondo il rapporto della polizia, due dei tre individui sedevano insieme durante la partita di poker, mentre l’altro sedeva all’estremità opposta del tavolo distraendo il ‘dealer’ con domande che impedivano al gioco di seguire le normali dinamiche.

La polizia ha riferito che almeno uno dei tre era un recidivo. Dopo aver consultato vari database, la Guardia Civile ha stabilito che aveva precedenti di polizia negli Stati Uniti per un crimine simile.

FONTE