Rapina in un supermercato ed in una Farmacia a Paternò: attimi di paura tra i clienti

Momenti di grande tensione nel tardo pomeriggio di oggi a Paternò, teatro di due distinti episodi criminosi avvenuti a breve distanza l’uno dall’altro. Il primo si è verificato poco dopo le 18:30 all’interno di un supermercato situato in via Arti e Mestieri, mentre il secondo ha avuto luogo presso la farmacia di Scala Vecchia.

Nel primo caso, due uomini con il volto coperto hanno fatto irruzione nel supermercato armati – secondo le prime ricostruzioni – di una pistola presumibilmente giocattolo. Approfittando dell’orario di punta, i malviventi hanno tentato di forzare le casse per impossessarsi dell’incasso. Tuttavia, la concitazione del momento e l’apparente inesperienza degli autori hanno reso vano il tentativo: i due sono fuggiti a mani vuote, salendo a bordo di un’auto guidata da un complice che li attendeva all’esterno. L’episodio ha generato panico tra clienti e dipendenti, ma fortunatamente non si registrano feriti.

Poco dopo, un secondo episodio ha scosso la tranquillità cittadina: un malvivente, presumibilmente armato, ha fatto irruzione nella farmacia di Scala Vecchia riuscendo a mettere a segno una rapina prima di fuggire rapidamente.

Le forze dell’ordine, giunte prontamente sul posto in entrambi i casi, hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona per identificare i responsabili. L’ipotesi che i due episodi possano essere collegati non è esclusa ed è al centro delle verifiche in corso.

Ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime ore e contribuire a fare luce su una serata segnata da paura e insicurezza per la comunità di Paternò.