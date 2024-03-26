TENTATO COLPO IN FARMACIA SVENTATO A BELPASSO

Nella serata di oggi a Belpasso, precisamente poco prima delle 19:30, un tentativo di rapina si è verificato nella centralissima via Roma.Protagonista dell'episodio, un uomo che ha cercato di mettere...

Nella serata di oggi a Belpasso, precisamente poco prima delle 19:30, un tentativo di rapina si è verificato nella centralissima via Roma.

Protagonista dell'episodio, un uomo che ha cercato di mettere a segno un colpo presso la locale farmacia, già vittima di un furto solo qualche giorno prima.

Secondo le prime ricostruzioni, il malvivente avrebbe agito con il volto mascherato, lasciando intendere di essere armato, nel tentativo di intimorire i presenti e portare a termine il suo disegno criminoso.

Tuttavia, non aveva fatto i conti con la prontezza e il coraggio del titolare dell'esercizio, che non ha esitato a confrontarsi con lui.

La situazione è rapidamente degenerata in una colluttazione, momento in cui è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia che ha prontamente bloccato l'uomo, riportando la situazione sotto controllo e garantendo la sicurezza dei presenti.

Questa non è la prima volta che la farmacia di via Roma si trova ad affrontare una simile minaccia.

Infatti, solo venerdì scorso, un episodio di rapina aveva visto un malintenzionato agire in solitaria, riuscendo a fuggire con un bottino di circa 400 euro. Tale coincidenza ha spinto le forze dell'ordine a non escludere la possibilità che il fermato possa essere lo stesso individuo responsabile del precedente colpo.

Le indagini sono attualmente in corso, con gli inquirenti impegnati a raccogliere ulteriori elementi e testimonianze che possano fare luce sull'accaduto e stabilire con certezza le dinamiche dei due episodi di rapina.