Tentato furto nella notte al distributore di Piazza Purgatorio: due persone sarebbero già state fermate dai Carabinieri

Sarebbe avvenuto nella notte scorsa un tentato furto presso il distributore di carburante situato in Piazza Purgatorio.

Secondo una prima ricostruzione, due individui avrebbero forzato l’ingresso del locale nel tentativo di sottrarre il denaro contante custodito all’interno. I malviventi avrebbero agito in pochi minuti, approfittando dell’assenza di persone nella zona durante le ore notturne. Il bottino, tuttavia, sarebbe stato piuttosto esiguo: si parlerebbe infatti di poche decine di euro.

L’intervento dei Carabinieri sarebbe stato pressoché immediato. Allertati subito dopo il fatto, i militari si sarebbero messi sulle tracce dei responsabili.

Intorno alle 4:30, una pattuglia dell’Arma avrebbe intercettato un’auto sospetta con due giovani a bordo all’altezza dell’incrocio tra via Marano e via Circumvallazione. I Carabinieri li avrebbero quindi fermati, fatti scendere dal veicolo e arrestati sul posto.

Al momento, tuttavia, non si hanno conferme ufficiali in merito a eventuali reperti ritrovati.

I due sospetti sarebbero stati condotti in caserma per gli accertamenti del caso. Non si esclude che nelle prossime ore possa essere diffusa una nota ufficiale da parte dell’Arma, con ulteriori dettagli sull’episodio, sulle modalità dell’intervento e sull’eventuale convalida del fermo.