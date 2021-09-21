Un uomo di 49 anni di Camporotondo Etneo è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio.È stato sorpreso stamane da una pattuglia di militari avvertita da un cittadino che in via Etna aveva vi...

È stato sorpreso stamane da una pattuglia di militari avvertita da un cittadino che in via Etna aveva visto un uomo che, armato di due grossi coltelli, stava colpendo un suo vicino di casa.

Sul posto i carabinieri hanno trovato un 26enne, seduto sul ciglio della strada e insanguinato al viso e all’addome, che ha riferito di essere stato aggredito dal vicino.

L’aggressore è stato bloccato in strada e ha condotto i militari nella sua abitazione indicando sotto il lavello i due coltelli da cucina lunghi 30 centimetri. Secondo la ricostruzione degli investigatori il litigio sarebbe avvenuto per la condivisione in una zona comune di un cane.