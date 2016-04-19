E’ in terapia intensiva la 16enne caduta nel dirupo

Ricoverata al Garibaldi, la giovane paternese domenica pomeriggio era caduta a Ragalna. Ha riportato gravi lesioni interne

95047.it Le prossime ore saranno decisive e l'augurio è che tutto vada per il meglio. Resta ricoverata al reparto di terapia intensiva dell’ospedale Garibaldi di Catania Federica B., la sedicenne paternese che ha riportato gravi lesioni interne dopo la caduta da un dirupo di almeno quattro/cinque metri nel tardo pomeriggio di domenica scorsa. La ragazza è, purtroppo, in coma farmacologico, è stata preventivamente sedata dai medici che la tengono sotto stretta osservazione: si spera nell’arrivo di una buona notizia. Le condizioni della giovane restano fortemente critiche.

La sedicenne assieme ad altri tre coetanei stava giocando con un pallone in quella che era una domenica spensierata da trascorrere assieme agli amici nella proprietà di uno di loro a Ragalna. La 16enne è caduta perdendo l’equilibrio oltre il muretto che delimitava il vuoto sottostante.

Sul posto, erano intervenuti i medici del 118 ed i carabinieri della Compagnia di Paternò.