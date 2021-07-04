TERENCE HILL: “LASCIO DON MATTEO, IL NUOVO PROTAGONISTA SARÀ RAOUL BOVA”

Dopo 250 puntate, il cambio epocale sul set di “Don Matteo”, con Terence Hill prossimo all’addio era già stato annunciato, e aveva scatenato un gran dibattito tra i fan e sul web.Ora, dopo vent'anni,...

Ora, dopo vent'anni, il saluto finale a cast e crew da parte dell’attore, protagonista della serie per ben 12 stagioni, si avvicina .

Terence Hill passa il testimone svestendo i panni di Don Matteo per consegnarli a un nuovo sacerdote interpretato da Raoul Bova (nella serie, Don Massimo). E lo fa, felice di questa scelta ponderata, non facile, ma fondamentale.

E se qualcuno sta già pensando a una puntata speciale, magari strappa lacrime, resterà deluso: “Non è prevista una puntata incentrata sull’uscita di scena di Don Matteo.

Non ci saranno lacrime e abbracci. Raoul arriva nel quinto episodio e, in seguito, si scoprirà che tipo di legame lo unisce al mio personaggio: è proprio Don Matteo ad averlo scelto come successore, e poi si svelerà il motivo per cui io scompaio”.

Così, l'attore, in un'intervista al Corriere della Sera, ha voluto spiegare ai fan cosa accadrà prossimamente sul piccolo schermo e nella sua vita. Sempre l'attore ha avuto parole di grande stima e ammirazione per Bova, lo considera il "frate perfetto", perfetto per il ruolo.

Sui motivi che invece lo hanno spinto a lasciare la serie, c'è la voglia di riappropriarsi del suo tempo libero e di potersi dedicare anima e corpo alla sua vita privata.

Tra i progetti all'orizzonte, una vacanza con la sua famiglia in America e appena possibile anche il Cammino di Santiago de Compostela.