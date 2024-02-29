TERMINI IMERESE. IL PAPÀ-ORCO ABUSAVA DELLA FIGLIA DI NOTTE, ARRESTATO
Avrebbe abusato della figlia minorenne.
Con questa accusa i carabinieri hanno arrestato nel palermitano un 40enne.
Le indagini lampo, coordinate dalla Procura di Termini Imerese, sono scattate dopo la segnalazione dei medici del pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo, dove la madre aveva portato la piccola che accusava dei dolori al basso ventre.
Dagli accertamenti sono emerse delle lesioni nelle parti intime compatibili con un possibile caso di violenza sessuale.
L'ipotesi è che l'uomo, da cui la madre è separata, abbia abusato della bambina approfittando dei momenti in cui la figlia restava a dormire da lui.
Per il 40enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere.