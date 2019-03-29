TERNA INCONTRA I CITTADINI PER INFORMARE SULLE ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO COLLEGAMENTO A 380 KV PATERNÒ -PANTANO - PRIOLO

Martedì 2 e mercoledì 3 aprile dalle 14 alle 20, presso l’International Airport Hotel in via S.Giuseppe Alla Rena 94 a Catania, Terna, gestore della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale, incontrer...

Martedì 2 e mercoledì 3 aprile dalle 14 alle 20, presso l’International Airport Hotel in via S.Giuseppe Alla Rena 94 a Catania, Terna, gestore della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale, incontrerà i cittadini per condividere le informazioni sul progetto e le attività di cantiere previste per la realizzazione del nuovo collegamento Paternò – Pantano - Priolo.

Il nuovo elettrodotto 380 kV servirà a superare le possibili limitazioni di generazione degli impianti nella Sicilia Orientale e al forte sviluppo di capacità da fonte rinnovabile già installata e futura. L’interconnessione del sistema a 380 kV con la rete a 220/150 kV nell’area di Catania e Siracusa permetterà di incrementare la sicurezza e la flessibilità di esercizio della rete.

I tecnici di Terna saranno a disposizione per dare tutte le informazioni sulle caratteristiche dell’opera, sui tempi, sulle attività di occupazione delle aree interessate.

Tali incontri rientrano nella strategia di Terna volta all’ascolto e al confronto con la popolazione interessata dagli interventi, al fine di assicurare una condivisione più ampia possibile dell’opera. In tal senso sarà possibile, non solo richiedere informazioni direttamente al personale presente, ma anche inviare una mail a [email protected]