TERRA "BALLERINA" A S. VENERINA: SCOSSA DI MAGNITUDO 2.8
Una scossa di terremoto è stata avvertita in zona Acireale nel tardo pomeriggio di oggi, 13 giugno 2019, alle ore 18.17.Secondo quanto riferisce l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)...
A cura di Redazione
13 giugno 2019 19:35
Una scossa di terremoto è stata avvertita in zona Acireale nel tardo pomeriggio di oggi, 13 giugno 2019, alle ore 18.17.
Secondo quanto riferisce l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’epicentro è stato registrato a 2 chilometri sud-ovest di Santa Venerina (CT). Latitudine: 37.67. Longitudine: 15.13.
La magnitudo è stata di 2.8. Profondità: 8 chilometri.
Al momento non risultato danni a cose o persone.