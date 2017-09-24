TERRACINA, AEREO MILITARE PRECIPITA IN MARE DURANTE AIR SHOW - VIDEO

Un velivolo Eurofighter dell'Aeronautica militare si è schiantato in mare a Terracina durante un air show. La notizia la conferma la stessa Aeronautica militare. Secondo quanto riferito all'ANSA da al...

Un velivolo Eurofighter dell'Aeronautica militare si è schiantato in mare a Terracina durante un air show. La notizia la conferma la stessa Aeronautica militare. Secondo quanto riferito all'ANSA da alcuni testimoni, il pilota non si sarebbe lanciato con il paracadute, abbandonando il velivolo. Dovrebbero esserci due persone a bordo. Sono in corso le operazioni di recupero del caccia.

Sul posto sono presenti due squadre dei Vigili del fuoco, un elicottero e la motobarca di Gaeta.

https://www.youtube.com/watch?v=fdaLC-cg2Ws