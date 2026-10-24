TERREMOTI Terremoti nel Tirreno, parla il sismologo INGV: «Faglie attive, ma nessun rischio maremoto»

Circa 40 scosse dal 20 ottobre, la più forte di magnitudo 5.5 vicino Alicudi. L'esperto spiega cosa sta accadendo e perché è stata diramata l'allerta.

A cura di Redazione 24 ottobre 2026 14:44

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