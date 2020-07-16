TERREMOTO A MESSINA, SCOSSA DI MAGNITUDO 3.3 AVVERTITA FINO A ENNA ALLE ORE 12.16
Trema la terra in Sicilia. I sismografi hanno registrano una scossa di terremoto di magnitudo 3.30 alle ore 12:16 circa, nel Messinese.
L’epicentro è stato localizzato a Capizzi, in provincia di Messina, ad una profondità di 5 km.
Non si hanno notizie al momento di danni a cose o persone.
DATI UFFICIALI
Un terremoto di magnitudo ML 3.3 è avvenuto nella zona: 5 km W Capizzi (ME), il
16-07-2020 10:16:29 (UTC) 23 minuti, 39 secondi fa
16-07-2020 12:16:29 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.86, 14.42 ad una profondità di 5 km.
Stamattina un altra scossa si è verificata alle ore 08:28:19 locali di magnitudo 2.7 (±0.1).
L'evento risulta localizzato a 4.3 km N da Maletto (CT).
Le coordinate ipocentrali sono le seguenti:
latitudine 37.866 longitudine 14.858 (errore epicentrale 0.8 km)
profondità 30.8 km (errore in profondità 1.0 km)
Le tre località più vicine all'epicentro sono (in ordine di distanza):
1) Maletto (CT) (4.3 km)
2) Randazzo (CT) (8.0 km)
3) Bronte (CT) (9.1 km)