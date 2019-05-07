Terremoto a Palermo di 3,3, avvertito sulle Madonie

95047

07 maggio 2019 10:44
UNa scossa di terremoto è stata registrata in provincia di Palermo alle 10.09.

L'istituto nazionale di vulcanologia ha rilevato magnitudo di 3,3 ed epicentro poco lontano da Gangi (a 120 chilometri dal capoluogo).

La profondità è di 5 km. La scossa è stata avvertita in alcuni paesi circostanti.

Non risultano - al momento - danni a persone o cose.

