Terremoto a Palermo di 3,3, avvertito sulle Madonie
A cura di Redazione
07 maggio 2019 10:44
UNa scossa di terremoto è stata registrata in provincia di Palermo alle 10.09.
L'istituto nazionale di vulcanologia ha rilevato magnitudo di 3,3 ed epicentro poco lontano da Gangi (a 120 chilometri dal capoluogo).
La profondità è di 5 km. La scossa è stata avvertita in alcuni paesi circostanti.
Non risultano - al momento - danni a persone o cose.