TERREMOTO A PATERNÒ, EPICENTRO NEI PRESSI DI VIA MONGIBELLO: SCOSSA DI MAGNITUDO 2.8
Paura nella provincia di Catania nella serata di oggi, 24 gennaio 2025, per una scossa di terremoto avvertita chiaramente in molti centri della zona. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato l’evento sismico alle ore 23:02:47 (ora italiana).
L’epicentro è stato localizzato a 3 chilometri a nord-est di Paternò, nei pressi di via Mongibello, al confine con il comune di Ragalna. La scossa, di magnitudo 2.8, si è verificata a una profondità di 8 chilometri.
In seguito, alle 23:46, si è registrata una replica di magnitudo 1.7 nella zona a 1 chilometro a nord di Ragalna, con una profondità di 2 chilometri.
Questi non sono stati gli unici eventi sismici della giornata. Nel pomeriggio, alle 17:28, un’altra scossa di terremoto, questa volta di magnitudo 2.2, era stata registrata a un chilometro a nord-est di Ragalna, con una profondità di soli 2 chilometri.
Dati ufficiali dell’evento principale:
- Magnitudo: ML 2.8
- Data e ora: 24-01-2025, 23:02:47 (UTC +01:00)
- Coordinate geografiche: latitudine 37.6020, longitudine 14.9250
- Profondità: 8 km
- Localizzazione: Sala Operativa INGV_OE (Catania)
La popolazione di Paternò e dei comuni limitrofi, già allertata dagli eventi sismici del pomeriggio, ha avvertito distintamente la scossa serale, generando preoccupazione tra i cittadini.
Al momento non si registrano danni a persone o cose, ma la situazione è monitorata costantemente dalle autorità competenti.